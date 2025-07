Islanda | nuova eruzione del vulcano Sundhnukur evacuati abitanti e turisti

Reykjavik, 16 luglio 2025 – Nuova eruzione fissurale nella catena vulcanica di Sundhnukur, in Islanda. È la nona volta dal 2023 e la dodicesima dal 2021. Le autorità hanno deciso di evacuare i 4mila abitanti villaggio di Grindavik dopo che nella penisola di Reykjavik, sono state registrate oltre 130 scosse sismiche. L'evacuazione non ha riguardato solo i residenti, ma anche i turisti che si trovavano nei campeggi e nei resort della zona e quelli che erano nella Blue Lagoon. Secondo i media, a breve dovrebbe essere evacuata anche la città di Svartsengis. Inoltre dal Sundhnukur si è sviluppata un'enorme nube di gas che si sta dirigendo verso le località vicine di Vogar, Reykjanesaer, Sandgeroi e Garo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Islanda: nuova eruzione del vulcano Sundhnukur, evacuati abitanti e turisti

In questa notizia si parla di: islanda - sundhnukur - abitanti - turisti

Islanda, erutta vulcano Sundhnukur: evacuati abitanti Grindavik dopo 130 scosse sismiche - (Adnkronos) – E' in corso un'eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur, in Islanda, per la nona volta dal 2023 e la dodicesima dal 2021.

Islanda, nuova eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur: è la dodicesima volta dal 2021 – Il video - L’Islanda torna a tremare. Nella mattinata di oggi è iniziata una nuova eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur, nella penisola sud-occidentale di Reykjanes.

Islanda: nuova eruzione del vulcano Sundhnukur, evacuati abitanti e turisti; Islanda, nuova eruzione vulcano Sundhnukur: allerta ed evacuazioni; Paura in Islanda, il vulcano di Sundhnukur erutta e gli abitanti di Grindavik vengono evacuati: oltre 130 scos.

Islanda, erutta il vulcano Sundhnukur: evacuati abitanti e turisti di Grindavik dopo 130 scosse di terremoto - È in corso un'eruzione nella catena vulcanica di Sundhnuk, in Islanda, per la nona volta dal 2023 e la dodicesima dal 2021. Come scrive msn.com

Paura in Islanda, il vulcano di Sundhnukur erutta e gli abitanti di Grindavik vengono evacuati: oltre 130 scosse di terremoto - Eruzione nella catena vulcanica di Sundhnuk, in Islanda, per la nona volta dal 2023 e la dodicesima dal 2021. Si legge su msn.com