ATP Finals si accendono gli animi Cirio | Saldamente incardinate a Torino

Una questione non di poco conto si è recentemente accesa sulle ATP Finals a Torino. Com’è noto, la manifestazione che riunisce i migliori otto della stagione maschile si terrà nel capoluogo piemontese almeno fino al 2027, e poi resta da vedere se ci sarà una prosecuzione fino al 2030 (in questo senso, secondo La Stampa, che essendo torinese ha una vicinanza elevatissima agli affari del torneo, ci sarebbero ottime chance). Tutto ruota intorno al Decreto Sport, che impatta su praticamente qualsiasi cosa legata all’organizzazione nello sport italiano. Quella prevista, in particolare, è una cogestione tra FITP e Sport e Salute, detta molto in breve, là dove prima c’era solo la Federazione stessa a organizzare l’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Finals, si accendono gli animi. Cirio: “Saldamente incardinate a Torino”

