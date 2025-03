Quotidiano.net - Il meteorologo: “Pioggia su terreni fradici Previsioni? Mai perfette”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 marzo 2025 – “Capisco che uno voglia una previsione meteorologica non affetta da errore, ma non è realistica: l’incertezza è insita nel sistema”. Pier Paolo Alberoni, responsabile della Struttura IdroMeteoClima di Arpae, è l’uomo dei bollettini meteo all’origine dei sistemi d’allerta dell’Emilia-Romagna. Sulla base delledell’Agenzia che guida, infatti, la Protezione civile regionale dispone il grado d’allerta (da verde a rosso) che, a cascata, porta i Comuni a valutare – ed eventualmente emanare – ordinanze di chiusura di molteplici luoghi o servizi, come le scuole. Ieri ci si aspettava uno scenario grave sul bacino del Reno, invece ad andare in crisi è stata ancora la Romagna, con il Lamone in testa. Alberoni, come mai? “Il pattern meteorologico è risultato corretto, ma ce lo aspettavamo 50-60 chilometri più ovest.