Biccy.it - Il fratello di Javier: “Lorenzo? Manipolatore e narcisista doveva essere squalificato”

IldiMartinez, tal Juan Martinez, è un fan del Grandee quest’anno – per ovvie ragioni – non si è perso neanche una puntata. Intervistato daPugnaloni dopo la sua ospitata dentro la Casa, Juan ha parlato dei finalisti e di Helena Prestes.“I finalisti? Sono contento per Jessica (Morlacchi, ndr), lei mi è molto simpatica. Zeudi (Di Palma, ndr) si è dimostrata una bravissima giocatrice, ha saputo sfruttare varie occasioni per garantirsi un posto in finale., invece, lo trovo a tratti infantile, molto. Secondo me, non meritava la finale“. E sempre citandoSpolverato, ildiha mantenuto il punto: “A parer mio sì, meriterebbe la squalifica. Come ho detto prima, Spolverato è un personaggio molto chiacchierato per i suoi scatti d’ira, la sua aggressività, i suoi atteggiamenti manipolatori, le mancanze di rispetto, ecc.