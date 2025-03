Ilgiorno.it - Barista perde un occhio dopo l’assalto del branco, la raccolta fondi “vola”: “È capitato a lui, ma sarebbe potuto succedere a chiunque”

Cremona, 15 marzo 2025 – Il 23 febbraio in cinque, poco più che ragazzi, avevano disturbato alcuni clienti fuori da un bar alle tre di notte. Il titolare era uscito per cacciarli via e si era trovato di fronte il gruppetto di forsennati che lo ha picchiato selvaggiamente, procurandogli la perdita di unnonché ferite e contusioni per un colpo in faccia sferrato con un bicchiere, e poi pugni e calci mentre era a terra sanguinante. Alcuni responsabili del pestaggio hanno già un nome e sono stati arrestati dalle forze dell’ordine, prontamente intervenute. Con loro la giustizia farà il proprio corso, ma intanto pesano gli strascichi delle ferite che per guarire necessitano di cure e pure di denaro. Gli amici delferito hanno quindi aperto una sottoscrizione sulla piattaforma Gofundme con l’obiettivo di raccogliere almeno 50mila euro.