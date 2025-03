Laverita.info - Zittito chi aveva gettato fango sulle divise

Smentita la narrazione dei media, alimentata da politici e giornalisti, che dava già per certa la responsabilità dei militari. Come Beppe Sala e Franco Gabrielli, che blateravano del «principio di proporzionalità». O come Ilaria Cucchi, che parlava di «caccia all’animale».