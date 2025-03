Ilgiorno.it - Ladri a Mortara e Belgioioso. In negozio e abitazione

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) Hanno forzato una porta di sicurezza sul retro ed è subito scattata la sirena dell’allarme. Erano in due, visti arrivare e poi allontanarsi a piedi, ientrati in azione nella tarda serata di martedì in via Raffaello Sanzio, a. Hanno preso di mira il Girasole Bazar,di abbigiamento, calzature, casalinghi e giocattoli gestito da commercianti cinesi. Erano circa le 23 quando è scattato l’allarme antifurto, che ha certo ridotto il tempo a disposizione dei malviventi per riuscire a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ma non li ha fatti desistere del tutto. Sono infatti riusciti ad arrivare alla cassa e ad arraffare i soldi lasciati come fondo per i resti, solo poche banconote per un centinaio di euro. All’arrivo sul posto della pattuglia dei carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, dei responsabili non c’era più alcuna traccia.