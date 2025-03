Lanazione.it - "Fermate le aggressioni". A Careggi tre casi a settimana. E le donne sono nel mirino

Curano, assistono e salvano le vite. In cambio rischiano insulti, minacce, spinte e, neipeggiori, anche botte e percosse. Leal personale sanitario, nel solo ospedale fiorentino di, nel 2024state 150, circa il venti per cento in più rispetto all’anno precedente. Un fenomeno che coinvolge tre operatori ogni singola(in maggioranza) e che non accenna a diminuire. Persone che vanno a fare il proprio mestiere "ma che non si sentono sicure", sembrano parlare con una voce sola i lavoratori die Torregalli che ieri mattina davanti ai due ospedali hanno dato vita a un flash mob insieme alla Fp Cgil.in scesi in piazza al grido di "stop", distribuendo volantini e alzando la voce per ribadire le loro richieste. "Più telecamere, più sorveglianza, più tutele per il personale".