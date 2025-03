Lanazione.it - Atc, la Uil spara a zero: "Azzerare tutto il Cda"

Azzeramento totale del Consiglio di amministrazione di Atc Esercizio. Uiltrasportia palle incatenate dopo i recenti sviluppi all’interno dell’azienda del trasporto pubblico. Dopo l’annuncio dell’amministratore delegato Giovanni Copello di volersi congedare dal ruolo dopo la chiusura della ’partita’ sulla gara per il subaffidamento del 30% del tpl – pubblicato in esclusiva la scorsa settimana da La Nazione –, il sindacato di categoria della Uil entra a piedi uniti, chiedendo le dimissioni anche del presidente Franco Pomo e dei consiglieri. "Le responsabilità della grave situazione di Atc non sono solo da attribuire all’ad – dice Marco Furletti, segretario territoriale Uiltrasporti – ma chiamano in causa anche l’operato del presidente Pomo. Occorre a questo punto un forte atto politico da parte della proprietà di Atc , volta a evitare il ripetersi in futuro di queste problematiche: occorre, nel momento dell’uscita di scena di Copello, la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, con azzeramento totale dell’attuale, composto da figure che abbiano competenze in materia di trasporto pubblico locale e non siano i soliti paracadutati della politica".