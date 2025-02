A me non lo fate Grande Fratello Lorenzo scopre tutto su Shaila e affronta gli altri in giardino

Leggi su Caffeinamagazine.it

“I tuoi giochetti fanno c.”.Spolverato a muso duro contro l’altro concorrente del. Come sanno ben i fan del reality show di Canale 5, il fotomodello milanese ha interrotto la sua relazione conGatta dopo l’ennesima lite. A quanto pare però Lollo non accetta ancora che la sua ex possa avvicinarsi aduomini all’interno della Casa.Questa mattina,ha mostrato un certo nervosismo dopo il passaggio di un aereo con un messaggio per. Il risveglio per lui è stato piuttosto agitato, sopratdopo la puntata di ieri sera, in cui Alfonso Signorini ha ufficialmente sancito la fine della loro relazione, definendola “malata” e mettendo la ballerina di fronte a una scelta: raggiungere il suo ex o riunirsi agliconcorrenti.ha scelto la seconda opzione e oggi si è detta “di nuovo sul mercato”.