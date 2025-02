Lapresse.it - F1, debutto con bagno di folla a Fiorano per la Ferrari

La ‘rossa’ dei sogni, dopo essersi messa in mostra in tutta la sua bellezza a Londra, ha fatto sentire i suoi primi vagiti. Davanti agli occhi pieni di speranza di centinaia di tifosi, laSF-25 ha fatto il suoufficiale girando lungo la pista di casa, a, per uno ‘shakedown’ mai così tanto atteso e pieno di passione. Perchè le aspettative sono alte, così come gli obiettivi, e l’arrivo del ‘baronetto’ inglese, accolto come un messia, ha raddoppiato ambizioni e prospettive. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono alternati nel collaudare una monoposto frutto di una evoluzione tecnica durata circa quattro anni che somiglia molto ad un vera ‘rivoluzione’. Cento chilometri a testa (il monegasco al mattino dalle 9.23, ora ufficiale del battesimo, e il britannico dalle 13.