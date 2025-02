Ilrestodelcarlino.it - Rincari bus a Imola: ecco il piano

, 18 febbraio 2025 – Aumento percentuale più alto sulla corsa singola, destinata a salire da 1,50 a 1,90 euro (+27%). Ritocco più contenuto, invece, su citypass (da 14 a 16 euro, +14%), abbonamento mensile (da 28 a 31 euro, +11%) e annuale (da 256 a 266 euro, +4%). È unin linea con lo schema bolognese quello relativo aidei biglietti per i bus presentato ieri dalla Giunta e che, in prima battuta, i sindacati hanno respinto mostrando “piena contrarietà” alla manovra tariffaria e avanzando una loro controproposta. Unche però, a fronte di un servizio molto meno strutturato in città, dove il bus è usato dai cittadini in misura decisamente inferiore rispetto al capoluogo, apre la strada alla trattativa. L’orizzonte temporale è quello del 1° marzo. Per quella data scatteranno infatti gli annunciati aumenti nell’area metropolitana che nei giorni scorsi hanno incendiato il dibattito a Bologna, dove viene contestata in particolare la decisione del sindaco Matteo Lepore di portare da 1,50 a 2,30 euro il costo del biglietto singolo, e scaldato gli animi anche in Consiglio comunale a