Cresce la preoccupazione per Papa Francesco, nota ufficiale: "Si tratta di polmonite bilaterale"

19:40“Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso”, comunica stasera la Sala stampa vaticana. “La tac al torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio, prescritta dall’equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico Gemelli ha dimostrato l’insorgenza di unache ha richiesto un’ ulteriore terapia farmacologica -prosegue la- L’infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l’utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende ilmento terapeutico più complesso”. Poi la richiesta dirivolta ai fedeli: “Pregate per me in questo momento di difficoltà”.