Terzotemponapoli.com - Scarlato: “Inter in difficoltà, su Raspadori e Lukaku..”

Gennaro, ex difensore e capitano del Napoli, èvenuto a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue dichiarazioni:“Ho visto un’molto incontro la Juventus, in cui si stanno salvando solo Dumfries e Dimarco. Non ho visto un calo fisico nel Napoli, gli azzurri non sono stati sovrastati dalla Lazio, è stata una gara combattuta in cui il pareggio era il risultato giusto, ma una leggera flessione dal punto di vista dei risultati ci può stare. Il vantaggio sull’conta molto dal punto di vista psicologico. Bisogna, però, aumentare la concentrazione, che è mancata nei finali di gara nelle ultime partite.