Basket, in serie C netta sconfitta della Pallacanestro Femminile Pisa a Firenze

, 16 febbraio 2025 – Ancora unaper la, nella sesta giornata di ritorno del campionato diC, sul campoquinta, Baloncesto. Il match è la fotocopia dell’ultima gara persa in casa contro Porcari, con le ragazze di coach De Filippis, troppo fallose in fase d’attacco, sempre ad inseguire le padrone di casa, che hanno fatto proprio l’incontro dopo soli tre quarti. LA CRONACA – Il primo quarto si è chiuso sul 18-8 per le padrone di casa, brave a gestire il vantaggio su una PFincapace di sfruttare a pieno le azioni offensive, a volte in contropiede. Nel secondo parziale le biancorosse entrano sul parquet con più aggressività, ma l’attacco non migliora e lo svantaggio diventa a due cifre al riposo (28-15). Al rientro la musica non cambia con la squadra di casa cinica quando necessario e, quando la PFsi è portata a meno 8, facendo pensare che la partita si potesse riaprire, i soliti errori ripetuti hanno permesso alla squadra di casa di allungare nuovamente (45-26).