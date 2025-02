Iodonna.it - Zia Rosa è in fibrillazione per i preparativi. Mina, invece, per la decisione di Viola

Stasera ultimo appuntamento su Rai 1 (alle 21.30) conSettembre 3. L’assistente sociale più amata della tv riuscirà a risolvere le delicate questioni personali?è sempre più vicina alla mamma biologica. Nella precedente puntata la ragazza ha discusso cone si è rifugiata proprio a casa di Simona. Anche con Domenico le cose non vanno benissimo, ma ziaè inper idel matrimonio in chiesa. Serena Rossi torna in “Settembre 3”: in anteprima la clip del matrimonio X Leggi anche › RiusciràSettembre a perdonare Domenico per averle nascosto il segreto di? Anche Fiore dovrà risolvere delle questioni personali.