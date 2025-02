Juventusnews24.com - Pagelle Juve Inter: il graffio di Conceicao, Gatti monumentale VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Di Gregorio 7 – È di una costanza impressionante in questo momento della stagione. Altre due parate fondamentali per peso specifico nella partita e per bellezza, soprattutto la seconda su Dumfries (poi vanificata dall’vento dell’arbitro). Anche nel primo tempo risponde presente, ‘io ci sono’, sulla rovesciata di Taremi.Weah 6.5 – La fotografia più bella – e preziosa – della sua partita è un ripiegamento in scivolata provvidenziale a stoppare al limite una ripartenzaista. Soliti lampi offensivi, più nelle sue corde, ma sta crescendo anche difensivamente: non era facile contro un cliente scomodo come Dimarco.