Lanazione.it - Maltempo in Maremma: la notte da incubo di Albinia, che rivive il dramma di anni prima

Orbetello, 15 febbraio 2025 – Unadaper una bomba d’acqua che , insieme alla grandine, si è abbattuta sul territorio comunale di Orbetello durante lafra giovedì e ieri. Tantissimi cittadini hanno rivissuto quelletiche ore di alcunifa, caratterizzate da una pioggia torrenziale che aveva portato all’esondazione in più punti del fiume Albegna e di alcuni affluenti, con una massa d’acqua che sommerse in pochi minutie le campagna circostanti. (DIRE) Firenze, 14 feb. - Ad, frazione di Orbetello (Grosseto), i Vigili del Fuoco stanno recuperando e assistendo le persone isolate dopo gli allagamenti provocati dallascorsa. Per l'operazione i pompieri stanno utilizzando sia un mezzo anfibio che l'elicottero, visto che "le strade risultano al momento non percorribili con mezzi di trasporto ordinari".