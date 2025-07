Sparatoria a Taranto morti Carmelo Nigro e Pietro Caforio | poliziotti accerchiati e minacciati dalla folla

Sparatoria a Taranto, morti Carmelo Nigro e Pietro Caforio. Poliziotti accerchiati da una folla ostile: la denuncia del sindacato Sap. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sparatoria a Taranto, morti Carmelo Nigro e Pietro Caforio: poliziotti accerchiati e minacciati dalla folla

In questa notizia si parla di: sparatoria - taranto - morti - carmelo

Taranto, sparatoria: un morto e tre feriti tra cui uno in rianimazione In serata - L’omicidio è avvenuto nel quartiere Tamburi, in via Machiavelli. Diversi bossoli rinvenuti in strada.

Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un morto e tre feriti - (Adnkronos) – Un morto e tre feriti, di cui uno gravissimo, ricoverato in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata.

Sparatoria a Taranto:un morto,3 feriti - 5.40 Un morto, tre feriti, di cui uno grave: è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, a Taranto, nel rione periferico dei Tamburi.

ARRESTATO IN UNGHIERA 40ENNE ALBANESE SOSPETTATO DELL’OMICIDIO DIVIESTI – SPARATORIA A TARANTO, UNA VITTIMA E TRE FERITI: UN FERMO DELLA POLIZIA –... - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria ai Tamburi, la vittima è Carmelo Nigro. In ospedale un ferito grave, Pietro Caforio di 34 anni; Sparatoria a Taranto, morti Carmelo Nigro e Pietro Caforio: poliziotti accerchiati e minacciati dalla folla; Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un morto e tre feriti gravi, c'è un fermo I NOMI.

Taranto Far-West: sparatoria ai Tamburi. Due morti e due feriti - West: sparatoria nella notte al quartiere Tamburi: due morti e due feriti. Secondo ilsipontino.net

Taranto, sparatoria al rione Tamburi: ucciso il pregiudicato Carmelo Nigro, grave il figlio ventenne - In ospedale un altro ferito di 24 anni lotta tra la vita e la morte ... Segnala bari.repubblica.it