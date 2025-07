Overtourism in Italia dove | la classifica con le mete più a rischio

Per il secondo anno consecutivo, Rimini, Venezia e Bolzano si confermano sul podio delle città maggiormente esposte all’ overtourism. Lo determina la mappa del nuovo Indice complessivo di sovraffollamento turistico o Icst elaborata dell’Istituto Demiskopika. I dati testimoniano come, a differenza del 2024, quest’anno siano 10 le località con livello di rischio molto alto, tre in più: si tratta, oltre alle già citate, di Livorno, Napoli, Trento, Verona, Milano, Roma e Trieste. In questi centri abitati, l’eccessivo flusso turistico e la sua conseguente ingestibilità generano una serie di effetti crescenti sulla vivibilità dei territori, la resistenza dei sistemi locali e la sostenibilità delle destinazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Overtourism in Italia, dove: la classifica con le mete più a rischio

In questa notizia si parla di: overtourism - rischio - italia - classifica

Overtourism: il 15 giugno in diverse città d'Europa si manifesta. L'attivista italiana: «Il turismo non ci salverà , anzi, mette a rischio il diritto di vivere nelle nostre di città » - In molte città europee, anche italiane, sono previste mobilitazioni contro l'overtourism. Cosa chiedono? Che i governi nazionali e locali lavorino sulle tematiche connesse al turismo: diritto all'alloggio, aumento dei prezzi, scomparsa dei servizi, inquinamento, saturazione dei mezzi di trasporto, privatizzazione di luoghi pubblici.

Overtourism, ecco le aree italiane più a rischio. Rimini, Venezia e Bolzano sul podio - Svelato l’Indice di sovraffollamento turistico 2025 di Demoskopica, che misura l’impatto dei flussi vacanzieri nei diversi territori del Belpaese.

Secondo il nuovo indice di @Demoskopika, queste sono le mete italiane più esposte al rischio #overtourism Vai su X

PALIO DI SIENA Come ogni anno, tornano le tradizionali corse del Palio a Siena: il 16 Agosto in onore della Madonna dell'Assunta in cielo Il Palio è una delle manifestazioni più celebri d'Italia e famose in tutto il mondo, ma non è una manifestazione organizza - facebook.com Vai su Facebook

Overtourism, le mete italiane più a rischio nel 2025: la classifica di Demoskopika; Overtourism in Italia, dove il turismo di massa sta diventando un problema: la nuova classifica; La classifica delle province italiane più a rischio overtourism.

Overtourism, le mete italiane più a rischio nel 2025. LA CLASSIFICA - La regina dell'estate è Rimini, la meta più sognata del mondo è Venezia ma c'è anche una destinazione inattesa come Bolzano: sono queste le località più esposte all’ overtourism, il fenomeno ... Come scrive tg24.sky.it

Overtourism: la classifica delle città italiane prese d’assalto e più colpite dal turismo di massa (la prima non è Roma) - Rimini, Venezia e Bolzano guidano la classifica 2025 dell'overtourism in Italia. greenme.it scrive