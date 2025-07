Sebastiano Esposito Inter l’attaccante può essere la chiave per Leoni | Marotta a lavoro sulle contropartite

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi Giovanni Leoni, giovane difensore centrale classe 2006 del Parma, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Tuttavia, la trattativa per il giocatore non è affatto semplice. Come riportato da Sportmediaset, il club emiliano continua a chiedere una cifra elevata, pari a 40 milioni di euro, per cedere il giovane difensore, un prezzo che ha messo in difficoltà anche le grandi squadre interessate, tra cui l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, l’attaccante può essere la chiave per Leoni: Marotta a lavoro sulle contropartite

In questa notizia si parla di: inter - esposito - attaccante - leoni

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

#Esposito sarà la contropartita per #Leoni? ? Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante potrebbe essere la soluzione per lo scambio tra #Inter e #Parma. LA NOTIZIA COMPLETA NEL PRIMO COMMENTO Vai su X

Sky - Anche il Parma è interessato a Sebastiano Esposito: oggi ci sono stati contatti da parte del club gialloblù per l’attaccante nerazzurro - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter: Sebastiano Esposito pedina per sbloccare Leoni, i dettagli; L'Inter insiste con il Parma per Leoni: Sebastiano Esposito può sbloccare l'affare; l'Inter vara la linea verde: dalla conferma di Pio Esposito all'obiettivo Leoni, come può cambiare la squadra di Chivu.

L'Inter insiste con il Parma per Leoni: Sebastiano Esposito può sbloccare l'affare - L'Inter non molla, il Parma fa muro, ma Chivu vuole Giovanni Leoni, il giovane difensore che ha fatto crescere in gialloblù. Da msn.com

Inter, scambio per Leoni: 2 cessioni per chiudere - L'Inter può concludere l'affare Leoni con uno scambio: due cessioni possono favorire il colpo dal Parma per il giovane centrale ... Lo riporta spaziointer.it