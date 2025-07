Ospedale di Lodi nuova Unità di Cura Coronarica | finanziamento da 700mila euro

Lodi, 17 luglio 2025 – In campo 700mila euro dalla Regione Lombardia per la nuova Unità di Cura Coronarica di Lodi presso l’Ospedale Maggiore del capoluogo, nell’ambito di un più ampio piano di investimenti, mirato al potenziamento delle strutture sanitarie regionali. Un intervento definito “ambizioso e complesso” da Pietro Mazzarotto, primario della Cardiologia lodigiana. La nuova UCC risponderà ai bisogni di pazienti cardiologici acuti ed emodinamicamente instabili, come infartuati, soggetti con shock cardiogeno o grave scompenso cardiaco. In Italia si contano circa un milione di pazienti con scompenso, con 80. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ospedale di Lodi, nuova Unità di Cura Coronarica: finanziamento da 700mila euro

