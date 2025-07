Ecco quali sono alcuni dei progetti edilizi sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti nell’ inchiesta sull’ urbanistica di Milano. Al momento sono 74 le persone indagate e sei quelle per cui i pm hanno chiesto l’arresto. Le accuse sono a vario titolo di corruzione, induzione indebita, abusi edilizi, lottizzazione abusiva. Diversi cantieri al centro dell’inchiesta sono nel quartiere di Porta Nuova, diventato tra i luoghi simbolo della nuova Milano. Ma c’è anche quello del villaggio olimpico che sta nascendo, in vista di Milano-Cortina 2026, allo Scalo di Porta Romana Romana. E poi il restyling del Pirellino, ex sede degli uffici urbanistici del Comune venduto da Palazzo Marino alla Coima di Manfredi Catella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, i principali progetti coinvolti