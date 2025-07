Cina | business forum SCO a Pechino

Gli ospiti partecipano al business forum dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Pechino, capitale della Cina, il 17 luglio 2025. Ospitato dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, il forum ha attirato quasi 400 partecipanti provenienti da istituzioni governative e dalla comunita’ imprenditoriale nazionale e internazionale. Il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) Nurlan Yermekbayev interviene alla cerimonia di apertura del business forum della SCO a Pechino, capitale della Cina, il 17 luglio 2025. Ospitato dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, il forum ha attirato quasi 400 partecipanti provenienti da istituzioni governative e dalla comunita’ imprenditoriale nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

