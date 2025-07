Patty Pravo | Il mio vero nome è Nicola Con il 35enne Simone Folco c'è affetto ci divertiamo l'età non conta

Patty Pravo ripercorre la sua vita privata, dai cinque matrimoni finiti alla natura dell'attuale legame con Simone Folco. Poi fa una precisazione sul suo nome di battesimo: "In realtà mi chiamo Nicola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Mi chiamo con il nome di uno zio che è morto tuffandosi da una diga. In realtà mi chiamo Nicola Strambelli».

