Panettoni in cemento davanti alle attività chiuse nuova misura contro i poveri

"Panettoni in cemento davanti alle attività commerciali chiuse ed abbandonate in Piazza Gambacorti. E' questa la nuova geniale misura della Giunta Conti contro le persone più fragili nella nostra città? Dopo le ordinanze demenziali contro il sedersi sui gradini e lo sdraiarsi sulle rastrelliere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

