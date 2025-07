Nitto Atp Finals Lo Russo sogna oltre la data del 2027 | Vogliamo le Atp Finals a Torino per altri cinque anni

Mentre viene presentato il nuovo programma delle Nitto Atp Finals 2025 che si terranno a Torino - su conferma di Abodi, ministro dello Sport, fino al 2027 - arrivano le parole del sindaco Lo Russo sul futuro di uno dei più importanti eventi del tennis a livello internazionale. Un glorioso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

"Giù le mani dalle Nitto Atp Finals di Torino": l'ira di Matteo Renzi dopo la finale di Wimbledon disertata dalle istituzioni - Quasi 6 milioni di spettatori hanno assistito alla storica finale di Wimbledon, supportando a distanza Jannik Sinner.

Nitto Atp Finals, Cirio mitiga le tensioni tra FITP e Roma: "Sono saldamente incardinate su Torino" - Le Nitto Atp Finals sono un potenziale terreno di scontro tra governo e FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel.

Nitto Atp Finals, Lo Russo sogna oltre la data del 2027: Vogliamo le Atp Finals a Torino per altri cinque anni; Impressionante Sinner: non fa sconti e travolge anche Medvedev: Vincerà ancora per tanti anni; Nitto Atp Finals, derby Torino-Milano per il futuro: da Comune e Regione il 35% di risorse in più fino al 203….

Pagina 2 | "Sinner idolo, Tennis primo sport in Italia. Vogliamo le Finals altri cinque anni a Torino" - Il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto nel corso della presentazione del masterplan della prossima edizione delle Nitto Atp Finals ... Secondo tuttosport.com

Atp Finals: Lo Russo 'altri 5 anni a Torino, lavorando insieme' - "Siamo determinati a tenere le Atp Finals altri cinque anni a Torino, lo meritiamo perché abbiamo dimostrato di saper fare bene. Da msn.com