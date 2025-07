Mortal Kombat 2 | Il trailer del nuovo film ispirato al gioco

Come da promessa, e dopo un lungo “kountdown” su Youtube, il trailer ufficiale di Mortal Kombat 2, il nuovo film ispirato al gioco. Il lancio del trailer era stato anticipato ieri attraverso una serie di eventi virali apparsi in rete, tra cui il rilascio del fake trailer di Uncaged Fury, il film “nel film” di Johnny Cage, il celebre personaggio della saga videoludico interpretato per l’occasione da Karl Urban. Mortal Kombat 2 arriverà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 24 ottobre 2025. *Il video “kountdown” sarà sostituito dal trailer ufficiale appena disponibile. Mortal Kombat 2 Altre informazioni dal film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mortal Kombat 2 | Il trailer del nuovo film ispirato al gioco

