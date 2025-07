Ucraina Zelensky sul mega accordo con Trump sui droni | Agli Usa servono le nostre tecnologie

Gli ultimi colloqui tra Trump e Zelensky si sarebbero infatti concentrati su una mega intesa che permetterebbe a Usa e Ucraina di sostenere reciprocamente la propria tecnologia aerea. Kiev si è offerta di condividere tutto ciò che ha imparato sulla guerra moderna nel conflitto triennale con la Russia.

Zelensky ringrazia la Santa Sede per il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa - L'Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti.

Ucraina, Zelensky “Serve cessate il fuoco duraturo” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il Presidente Trump. È stata una conversazione proficua, molto calorosa e costruttiva.

Ucraina: Zelensky, pronti a negoziati in qualsiasi formato - Roma, 8 mag. (LaPresse) – Al presidente americano, Donald Trump, “ho confermato che l’Ucraina è pronta a negoziare in qualsiasi formato.

Zelensky: "Due morti e 20 feriti negli attacchi russi". Il presidente Usa anticipa un importante annuncio sulla Russia per lunedì: "Vedrete cosa succederà. Vedrete"

Vertice Meloni-Zelensky per la ricostruzione dell'Ucraina. Ma dietro c'è molto altro

Guerra Ucraina - Russia, le news. Zelensky: “Con Trump stiamo valutando un mega accordo sui droni”; Via libera del Parlamento: Yulia Svyrydenko è la nuova premier ucraina; Ucraina, Zelensky annuncia: Con Trump stiamo valutando mega accordo sui droni.

Zelensky e Trump valutano un accordo sui droni tra Stati Uniti e Ucraina - Donald Trump e Volodymyr Zelensky stanno valutando un "mega accordo" che vedrebbe gli Stati Uniti acquistare droni ucraini testati sul campo di battaglia in cambio dell'acquisto da parte di Kiev di ... Lo riporta laregione.ch

Ucraina, Trump: "Niente missili a lungo raggio per Kiev, Zelensky non deve colpire Mosca" - Donald Trump nega di voler consegnare all'Ucraina missili a lungo raggio, che renderebbero possibile colpire obiettivi più in profondità in Russia. Riporta msn.com