Michelle Obama smentisce voci divorzio | Vissuto momenti difficili ma mai pensato di lasciarlo

"Non c'è stato un solo momento nel nostro matrimonio in cui ho pensato di lasciare il mio uomo", rivela Michelle Obama nel podcast 'Imo' che conduce con il fratello, Craig Robinson. L'ex presidente americano Barack Obama e l'ex first lady Michelle affrontano una volta per tutte le voci su un loro imminente divorzio.

Michelle Obama affronta la transizione con la terapia - L'ex First Lady condivide la sua esperienza di crescita personale e il supporto della terapia. Leggi tutto Michelle Obama e il potere della terapia: una nuova fase della vita su Donne Magazine.

Michelle Obama: “Sono in terapia e sto attraversando una fase di transizione” - “Sono in terapia e sto attraversando una fase di transizion e”. Un’ombra oscura la quiete a casa Obama.

“Sono in terapia” le parole oneste di Michelle Obama sulla sindrome del nido vuoto - Da quando Malia, 26 anni, si è laureata ad Harvard nel 2021 e ha iniziato a lavorare come sceneggiatrice televisiva e la ventitreenne Sasha, dopo aver terminato gli studi alla University of Southern California nel 2023, ha scelto di proseguire nella sua formazione, Michelle Obama ha vissuto un periodo piuttosto complicato della sua vita.

"Non c'è stato un solo momento nel nostro matrimonio in cui ho pensato di lasciare il mio uomo", rivela Michelle Obama nel podcast 'Imo' che conduce con il fratello, Craig Robinson.

Michelle e Barack Obama che scherzano delle voci sul loro divorzio - L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle hanno smentito di nuovo le voci su un loro possibile divorzio, commentandole e scherzandoci sopra. Lo riporta ilpost.it