La Spezia, 17 luglio 2025 – La polizia locale spezzina, nonostante il periodo estivo, mantiene alta l’attenzione sui controlli per la repressione dei fenomeni delittuosi e per garantire il rispetto delle norme di decoro urbano. Negli ultimi tempi, i residenti del quartiere Umbertino avevano segnalato strani movimenti nei cortili ed il consumo di sostanze stupefacenti. E così il Comando ha intensificato i servizi di controllo, anche in abiti borghesi tramite la sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana e con l’ausilio dell’ unitĂ cinofila Jazz. Durante una delle operazioni, gli agenti hanno fermato un giovane che, dopo essere entrato in un portone e aver incontrato un altro ragazzo, è uscito pochi secondi dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diciassettenne spacciatore con a casa un taser da poliziotto