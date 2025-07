Isle of MTV Damiano David in versione solista | Il mio spazio per sperimentare

Dopo l’intervista ad NME in cui parlava di un’ipotetica reunion dei MĂĄneskin («siamo cresciuti, possiamo comunicare meglio»), il cantautore romano torna sul palco a Malta con il nuovo album Funny Little Fears: «Ho provato cose diverse per trovare il mio sound». E il pubblico si scatena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Isle of MTV, Damiano David in versione solista: «Il mio spazio per sperimentare»

