Una nuova tassa europea sulle grandi aziende

La propone la Commissione europea per finanziare il suo budget colpendo le imprese con fatturato superiore a 100 milioni di euro, ma la proposta ha già trovato l'opposizione dei paesi frugali. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Una nuova tassa europea sulle grandi aziende

In questa notizia si parla di: europea - tassa - aziende - paesi

Commissione europea propone tassa di 2 euro su pacchi dalla Cina - La Commissione europea intende proporre una tassa di 2 euro su ogni pacco di piccole dimensioni che entra in Europa, la maggior parte dei quali proviene dalla Cina.

L’accordo raggiunto in sede G7 sulla tassa minima globale non è un compromesso onorevole, come definito da Giorgetti. È un vergognoso atto di servilismo, firmato da Paesi che hanno svenduto l’interesse nazionale per sposare quello americano. Mentre le Vai su X

«L’Unione europea, se unita, ha un’economia più forte di quella statunitense. Non deve cedere ai ricatti di Donald Trump». Parla così Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’Economia e già capo economista della Banca Mondiale, pochi minuti dopo l’annuncio di - facebook.com Vai su Facebook

Tasse UE sulle grandi aziende nel bilancio da 2.000 miliardi; Tasse sul tabacco e grandi aziende: così Bruxelles vuole finanziare i bilanci Ue; Von der Leyen: Rapporti Usa potrebbero non tornare come prima. Aziende Ue chiedono certezze - Von der Leyen: Priorità stabilizzare relazioni con Usa ma non siamo ingenui.

L’Europa rinuncia alla tassa per le compagnie digitali: esultano Apple, Meta e Google - La tassa sulle compagnie digitali che tanto ha spaventato gli Stati Uniti sembra non essere più nei piani dell’ Unione Europea, che avrebbe accantonato l’idea di imporre delle tariffe fisse alle ... Scrive gizchina.it

L’Unione Europea abbandona la Digital Services Tax: vittoria per Apple e Big Tech - Un documento interno alla Commissione Europea conferma la rinuncia alla tassa sui servizi digitali. Segnala msn.com