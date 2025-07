Tragedia a Monte Marenzo resta grave la figlia Disposta l’autopsia per il padre

LO SCHIANTO. Resta in gravi condizioni Maria Francesca Giovenzana, bergamasca 32enne, coinvolta nel tragico incidente dove hanno perso la vita i suoi genitori, entrambi di 67 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tragedia a Monte Marenzo, resta grave la figlia. Disposta l’autopsia per il padre

Tragedia a Monte Marenzo, resta grave la figlia. Disposta l'autopsia per il padre

Tragedia a Monte Marenzo, resta grave la figlia. Disposta l’autopsia per il padre - Il terribile schianto è avvenuto mercoledì 17 luglio a Monte Marenzo nella frazione Levata sulla statale 639 che porta verso Cisano: secondo la ricostruzione, l’incidente si è verificato per uno ... Segnala ecodibergamo.it

