Silvio Baldini è il nuovo allenatore dell’Italia Under 21

SarĂ Silvio Baldini ad allenare l’Italia Under 21. L’ex tecnico del Pescara, reduce dalla promozione in Serie B dopo la vittoria ai playoff di C, ha lasciato il suo club nelle scorse settimane ed è stato scelto per sostituire Carmine Nunziata alla guida degli Azzurrini. Emozionate le prime parole di Baldini: «Vestire l’azzurro è un grande orgoglio, proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identitĂ e di appartenenza. Dal punto di vista tecnico, sono convinto che si possa fare molto bene, ma l’unico modo che conosco per ottenere i risultati è il lavoro e per questo non vedo l’ora di iniziare». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Silvio Baldini è il nuovo allenatore dell’Italia Under 21

