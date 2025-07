Crosetto | A Milano le toghe vogliono sostituire il legislatore

«So che nessuno si stupirĂ della mia posizione, perchĂ© i principi vengono prima di qualunque posizione politica e partitica e quindi continuo a pensare che la magistratura non debba e non possa sostituirsi al corpo elettorale». Lo ha scritto Guido Crosetto su X, commentando gli sviluppo dell’ inchiesta sull’urbanistica a Milano, che vede al momento 74 persone indagate, tra cui il primo cittadino Beppe Sala. «A Milano una parte della magistratura inquirente ha anche deciso di sostituirsi al legislatore, nel campo dell’urbanistica, del fisco, del lavoro, attraverso interpretazioni normative che a me sembrano, in molte parti, lontane dalle disposizioni di legge ed anzi molto pericolose (a titolo esemplificativo quello che sta avvenendo contro alcune aziende della moda e del lusso, per solo livore ideologico, è incredibile)». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crosetto: «A Milano le toghe vogliono sostituire il legislatore»

