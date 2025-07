L' italiano calpestato e horror della Generazione Z

Lo leggi e un po’ ti dispiace che l’elenco non comprenda la locuzione horror è tutto grasso che cola o il verbo trasudare, davvero tremendo, che in questa stagione è doppiamente meglio evitare. Poi ti consoli scorrendo tutti gli altri, per esempio quando realizzi che sì, in effetti Cicerone al Senato aveva asfaltato Catilina, e questo nonostante le strade i romani le facessero per durare e comunque neanche lo conoscevano, loro, il catrame. Ridi scompostamente scoprendo che – magra consolazione – non sei un boomer, i tuoi genitori invece sì, perché sono nati dopo la fine della seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

