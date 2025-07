Andrea Cavallari l' evaso della strage di Corinaldo fermato a Barcellona in un hotel | aveva documenti falsi | La famiglia | Ora stiamo meglio

Il 26enne era evaso lo scorso 3 luglio dal carcere di Bologna dove stava scontando una condanna a 11 anni e 10 mesi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Andrea Cavallari, l'evaso della strage di Corinaldo, fermato a Barcellona in un hotel: aveva documenti falsi | La famiglia: "Ora stiamo meglio"

Strage Corinaldo, ancora nessuna traccia di Andrea Cavallari: è evaso 5 giorni fa - Il patrigno del ricercato, presente al momento della scomparsa, ha spiegato che lui e la sua famiglia non sono in grado di gestire il giovane.

Andrea Cavallari evaso, ultime notizie. Indagine per favoreggiamento, chi l’ha aiutato a fuggire? - Bologna, 8 luglio 2025 – C’è un indagine per favoreggiamento, al momento contro ignoti, sul caso di  Andrea Cavallari, il detenuto condannato per la strage di Corinaldo che non è rientrato nel carcere della Dozza di Bologna dopo la laurea giovedì scorso.

Strage Corinaldo, si cerca ancora Andrea Cavallari evaso. Rintracciata la ex: non c’entra con la fuga - Le ricerche della Polizia Penitenziaria si concentrano tra l’Emilia e la Romagna, per rintracciare Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo, evaso giovedì scorso.

