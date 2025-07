Uk diritto di voto esteso anche ai 16enni a partire da elezioni 2029 governo | A quell’età si può già lavorare pagare tasse e arruolarsi

Il provvedimento rientra nel programma elettorale del Labour e, oltre a rappresentare un gesto simbolico forte, mira anche a riconquistare il consenso dei più giovani, in calo nei sondaggi negli ultimi anni Il Regno Unito si appresta ad abbassare la soglia dell'età per il diritto di voto a 16.

