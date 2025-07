Dieci anni da morte di Jules Bianchi il ricordo ‘commosso’ di Leclerc

(Adnkronos) – Charles Leclerc 'si commuove' con il ricordo di Jules Bianchi. A dieci anni dalla scomparsa dell'ex pilota di Formula 1, morto il 17 luglio 2015 in un tragico incidente durante il Gran Premio del Giappone all'età di 25 anni, il monegasco della Ferrari ha voluto omaggiarlo oggi, giovedì 17 luglio, prima con una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

F1. Dieci anni senza Jules Bianchi, e non è solo colpa del destino - Formula 1 - http://Automoto.it Vai su X

“Oggi sono 10 anni da quando ti sei unito al mondo delle stelle, anche se già ne facevi parte ogni giorno nel mio cuore… mi manchi tantissimo, ti voglio bene figlio mio. Il tuo pagou”. - Il messaggio lasciato da Philippe Bianchi, papà di Jules oggi nel decimo an - facebook.com Vai su Facebook

