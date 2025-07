MotoGP Jorge Martin | Felice di essere tornato Con Aprilia tutto risolto rimarrò anche nel 2026

Il fine settimana del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, sancirà due ritorni importanti. Il primo proprio della tappa ceca, con il circuito di Brno che tornerà protagonista dopo 5 anni di assenza. Il secondo, quanto mai atteso e gradito, è quello di Jorge Martin. Il campione del mondo, infatti, è guarito dopo il grave infortunio di Lusail ed è pronto a tornare in azione. Lo spagnolo, com’è ben noto, in queste settimane ai box ha, però, fatto parlare molto di sé per altri motivi. Martinator, infatti, sembrava pronto a fare il diavolo a quattro per chiudere i rapporti con Aprilia per dare il via ad una nuova avventura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Felice di essere tornato. Con Aprilia tutto risolto, rimarrò anche nel 2026”

MotoGP: Martin, "resto in Aprilia nel 2026" - Sono contento di essere tornato in MotoGP e sono felice di dire che continuerò in Aprilia nel 2026". Da ansa.it

MotoGP | Bezzecchi: "Sono felice che torni Martin, sia per lui che per la squadra" - Marco Bezzecchi si è preso l'Aprilia sulle spalle a causa dell'infortunio di Jorge Martin, che era stato ingaggiato come leader del progetto ma è stato infortunato praticamente per metà stagione. Scrive msn.com