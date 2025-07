Non si trova la quadra per il contratto integrativo sciopero e presidio dei lavoratori del supermercato

Lavoratori del supermercato Lidl di Savignano in subbuglio come i dipendenti dei tanti punti vendita in Italia. I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil del territorio indicono una giornata di sciopero per venerdì 18 luglio con presidio di fronte al punto vendita in via Aldo Pareti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

