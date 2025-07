Monza incendio in condominio in ristrutturazione | attivata la maxi emergenza 50 evacuati

Paura nel pomeriggio di mercoledì a Monza, dove un violento incendio è divampato in un condominio di case popolari in fase di ristrutturazione in via Bramante da Urbino. Tutto è iniziato intorno alle 15.30, quando un forte boato ha scosso la zona. Subito dopo si sono alzate fiamme e una colonna di fumo denso e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: monza - incendio - condominio - ristrutturazione

Cade un fulmine a Monza e scoppia un incendio - Quella che sembrava una notte tranquilla sei è trasformata in una notte di lampi e fuoco. Durante la prime ore del mattina un incendio ha interessato alcuni materiali edili stoccati sul tetto del capannone in costruzione dell’Elesa, in via Pompei a Monza.

Monza, fulmine colpisce un tetto e provoca un incendio - Monza, 27 Maggio 2025 – Un fulmine durante il temporale della scorsa notte ha causato un incendio in via Pompei a Monza.

Incendio alle porte di Monza, fiamme in un palazzo e fumo fino all'ultimo piano: evacuate 30 persone - Attimi di terrore nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 giugno. Un incendio è divampato all'interno di un edificio di Cinisello Balsamo, alle porte di Monza.

Monza, incendio nel maxi condominio: 50 evacuati e sette soccorsi; Monza, paura in via Bramante: fiamme tra le case popolari in ristrutturazione; Incendio in un condominio: cinquanta residenti evacuati.

Monza, incendio in condominio in ristrutturazione: attivata la maxi emergenza - Paura nel pomeriggio di mercoledì a Monza, dove un violento incendio è divampato in un condominio di case popolari in fase di ristrutturazione in via ... Da ilnotiziario.net

Monza, incendio nel maxi condominio: 50 evacuati e sette soccorsi - Incendio a Monza in un maxi condominio di via Bramante da Urbino: 50 evacuati in via precauzionale e sette soccorsi per inalazioni di fumo ... ilcittadinomb.it scrive