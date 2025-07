Urso ok all' Aia per l' ex Ilva l' impianto è salvo

"Mi è appena arrivato il messaggio che l' Aia ", l' Autorizzazione integrata ambientale per l' ex Ilva di Taranto "è stata rilasciata pochi minuti fa. Taranto continuerĂ , lo stabilimento è salvo. La siderurgia italiana è salva, l'industria italiana può ancora avere l'acciaio". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al congresso della Cisl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Urso, ok all'Aia per l'ex Ilva, l'impianto è salvo

Allarme di Urso: “Altoforno ex Ilva compromesso". Rischio cassa integrazione e stop produzione a Taranto - Gravi danni strutturali all’altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto dopo l’incidente del 7 maggio. Il ministo delle Imprese: “Impianto compromesso, rischio cassa integrazione e forte calo della produzione”.

Ilva, Urso attacca la procura per il sequestro dell’Afo1: “Impedita la messa in sicurezza, impianto compromesso” - L’ altoforno 1 è “verosimilmente del tutto compromesso”. Cinque giorni dopo l’incidente nell’ Ilva di Taranto che ha portato al sequestro senza facoltà d’uso dell’impianto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sferra un attacco diretto alla procura che ha disposto i sigilli.

Il ministro Urso lancia l'allarme: «L'impianto ex Ilva è del tutto compromesso» - Il ministro Adolfo Urso lancia l'allarme: «L'impianto ex Ilva è del tutto compromesso». Parole che fanno tremare: «Più che le trattative in corso.

Il sindaco Bitetti: «Ci sono due bozze di accordo». Urso: «I 3 altoforni in piena funzione entro il 2026» - facebook.com Vai su Facebook

