Dal sei politico alla santificazione mediatica | il caso Marconcini lo studente che rinnega l’esame per lanciare il messaggio politico

A diciannove anni si può sbagliare. Anzi, è quasi un dovere. L’importante è non convincersi che ogni errore sia un atto di eroismo. Pietro Marconcini, maturando del liceo scientifico Plinio Seniore di Roma, ha ottenuto 83 centesimi all’esame di Stato. Un risultato rispettabile, specie per chi, come lui stesso racconta, a dicembre era sull’orlo della bocciatura. Ma Pietro, attivo militante comunista, non ha brindato. Ha deciso invece di scrivere al ministro Valditara chiedendo che quel voto venisse ridotto al minimo sindacale: 60. Una forma di protesta, dice, contro il «sistema scolastico alienante, ansiogeno e cieco». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

