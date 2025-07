Da leggere: Milano, il Museo dei Quaderni di Scuola: diari, temi e lettere scritti dai bambini. “Ci fanno scoprire noi stessi”, firmato Serena Curci e pubblicato su Il Giorno. Anzitutto perché è pur vero che mala tempora currunt ma Milano riserva sempre una gentile sorpresa, un'idea geniale come quella di Thomas Polol, uno spunto per riflettere su noi stessi o su come sia cambiata la società. Leggere come eravamo o, per i più giovani, come erano i bambini prima di internet è divertente: sogni, riflessioni di un'altra epoca, quasi preistorica, anche se lontana solo un cinquantina d'anni da oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quaderno di scuola