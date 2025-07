Lookman Inter trattativa in fase di stallo | c’è distanza con l’Atalanta ora l’affare si complica

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante nigeriano dell'Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman sta attraversando una fase di stallo. La notizia che l'Inter abbia trovato un accordo con il giocatore per il trasferimento a Milano ha suscitato l'entusiasmo dei tifosi, ma la questione economica con l'Atalanta è ancora un ostacolo significativo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra nerazzurra ha proposto 40 milioni di euro per l'attaccante nigeriano, ma le richieste dell'Atalanta partono da 50 milioni di euro, creando una distanza importante tra le due parti.

? Inter su Lookman, stallo nella trattativa con l'Atalanta: distanza tra domanda (50 milioni) e offerta (40 milioni). @SkySport Vai su X

Sky - Lookman, trattativa in 'fase di stallo': l'Inter vuole offrire 40 milioni, l'Atalanta ne chiede 50 - L'Inter vuole Ademola Lookman e ha già trovato l'accordo con il nigeriano per il trasferimento a Milano, ma al momento Sky Sport parla di "fase di stallo" della trattativa per la distanza tra l'idea d ... Riporta msn.com

L'Inter punta forte su Lookman: trattativa calda con l'Atalanta ma servono 50 milioni - Accordo vicino con l’attaccante nigeriano, ma resta il nodo economico con il club bergamasco L’Inter ha individuato in Ademola Lookman il tassello decisivo per completare un attacco stellare in vista ... Scrive msn.com