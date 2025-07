LIVE Atletica Europei U23 2025 in DIRETTA | Polzonetti raggiunge le semifinali nei 100 ostacoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Fra poco più di 10 minuti inizieranno le batterie dei 110 metri ostacoli maschili, Oliver Mulas in pista per il Tricolore. 16.55 Terminano i due turni del salto triplo femminile. Greta Brugnolo raggiunge le semifinali con il quarto tempo combinato (13.56), alle spalle di Hildebrand, Mitrovic e Durmus (13.79). 16.52 In virtù del miglior lancio di 44.39, Federica Dozio è eliminata dal lancio del giavellotto. Prime tre del primo turno di qualificazione sono la ceca Sicakova (56.08), la finlandese Karell e la tedesca Lukas. 16.51 Celeste Polzonetti strappa il pass per le semifinali di domani dei 100 metri ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: Polzonetti raggiunge le semifinali nei 100 ostacoli

