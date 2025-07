Mercato immobiliare solido | Umbria oasi delle famiglie

Perugia, 17 luglio 2025 - Mercato immobiliare solido in Umbria e appetibile. Se nelle altre regioni dello Stivale i prezzi volano, nel cuore verde  il valore medio di un'abitazione è di 105.200 euro, il più basso del centro Italia. A dirlo sono i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, che fotografano un 2024 di stabilità , con segnali di risveglio nelle compravendite (+0,3%) e un lieve rafforzamento dei valori nei capoluoghi. Secondo Mauro Cavadenti Gasperett i, agente immobiliare accreditato alla Borsa immobiliare dell'Umbria, "oggi acquistare casa in Umbria è un'opportunità concreta: i prezzi sono contenuti, la qualità abitativa alta e il territorio offre alternative per ogni esigenza, dalla città al borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato immobiliare solido: “Umbria, oasi delle famiglie”

