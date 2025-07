Trovata morta in caserma Laura Grillo comandante dei carabinieri forestale di Siena

Sono in corso accertamenti sul decesso. Lollobrigida: "Desidero esprimere il mio cordoglio per la tragica scomparsa. Ai familiari, ai colleghi e all'Arma la mia vicinanza in questo momento di dolore".

Trovata morta in caserma Laura Grillo, comandante dei carabinieri forestale di Siena - La comandante dei carabinieri forestale di Siena, la sottufficiale Laura Grillo, 28 anni, originaria della Puglia, è stata trovata priva di vita nella caserma di Radda in Chianti (Siena) mercoledì ser ... Secondo msn.com

Laura Grillo, trovata morta a 28 anni in caserma il maresciallo dei carabinieri comandante del Nucleo Forestale dell’Arma a Siena - Il Nuovo Sindacato Carabinieri ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa della maresciallo Laura Grillo, comandante del ... Si legge su msn.com